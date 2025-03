Carnevale InCamerota: tutto pronto per una delle manifestazioni più attese dell’anno

Marina di Camerota si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più attese dell’anno: il Carnevale InCamerota, che si terrà domenica 27 aprile 2025.

La giornata

L’evento, promosso dall’Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Camerota, guidato dall’assessore Teresa Esposito, e coorganizzato da Francesco Cusati, promette di regalare un’esplosione di colori, musica e divertimento con la spettacolare sfilata dei carri allegorici.

Il programma

Dalle ore 15:00 fino a tarda sera, le strade di Marina di Camerota saranno animate da una parata straordinaria con la partecipazione di carri allegorici provenienti da Marina di Camerota, Scario, Celle di Bulgheria, Rofrano, Alfano, Agropoli, Maiori, Ascea e Policastro. A rendere ancora più emozionante la giornata, una giuria decreterà i vincitori nelle diverse categorie, assegnando premi speciali e il titolo di miglior carro del Carnevale InCamerota 2025.

Un momento di gioia e aggregazione

L’evento si preannuncia come un grande momento di aggregazione e spettacolo, attirando visitatori da tutta la regione e oltre. Un’occasione imperdibile per vivere la magia del Carnevale in una cornice unica come quella di Marina di Camerota. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento, è possibile seguire le comunicazioni ufficiali del Comune di Camerota.