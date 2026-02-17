Carnevale di Agropoli: Massimo Vignati ospite d’onore sul carro dedicato a Maradona

Il Carnevale di Agropoli si prepara a un’edizione speciale caratterizzata da un profondo legame tra sport, cultura popolare e memoria storica. Quest’anno, la manifestazione ha scelto di rendere omaggio anche a Diego Armando Maradona, figura iconica che continua a unire generazioni di appassionati. L’evento vedrà la partecipazione di Massimo Vignati, fondatore del Museo Diego Armando Maradona di Napoli, che porterà nel Cilento la testimonianza di un legame indissolubile con il campione argentino.

Il carro allegorico dedicato a el Pibe de Oro

Il fulcro delle celebrazioni sarà il carro allegorico intitolato Dios, un’opera realizzata con cura dai maestri cartapestai del Rione Moio 2. La struttura non sarà solo un elemento decorativo della sfilata, ma un vero e proprio palcoscenico itinerante dedicato al mito di Maradona. Massimo Vignati sarà presente a bordo del carro durante tutto il percorso, accompagnando i festeggiamenti fino alla cerimonia di premiazione finale.

La testimonianza di Massimo Vignati sul palco

Oltre alla partecipazione alla parata, Vignati interverrà direttamente sul palco del Carnevale. In questa sede, il fondatore del museo condividerà con il pubblico il valore di una storia che, a distanza di anni, mantiene intatta la sua forza emotiva.

Il legame tra Napoli e Agropoli nel segno di Diego

La presenza di Vignati sancisce una connessione ideale tra Agropoli e il celebre museo napoletano, che ospita circa 100 cimeli autentici. La collezione comprende oggetti personali e memorabili reperti calcistici appartenuti al numero dieci per eccellenza, costituendo una raccolta unica al mondo. Questa collaborazione arricchisce il programma del Carnevale, trasformando la sfilata in un momento di aggregazione e celebrazione di un’eredità sportiva globale.