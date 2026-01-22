“Carnevale del Golfo”: torna la sfilata dei carri allegorici a Policastro Bussentino e a Sapri

Il Carnevale è alle porte e la Pro Loco Sapri, come di consueto ormai da diversi anni, è pronta con tante novità per una edizione del “Carnevale del Golfo“.

Le dichiarazioni

“Anche quest’anno riprendiamo la tradizione del Carnevale – ha affermato la presidente della Pro Loco Sapri Luana Ficarra – Il Carnevale del Golfo si articolerà con due tappe: la prima a Policastro Bussentino, l’8 Febbraio e la seconda il 15 a Sapri. Ci saranno inoltre due giurie. La prima darà le sue valutazioni, in base a quattro criteri scelti dagli organizzatori, nella tappa di Policastro che si sommeranno a quelli espressi nella giornata del 15 Febbraio a Sapri per poi decretare i vincitori. E non mancheranno i premi speciali, istituiti da diverso tempo.

La Pro Loco di Sapri sceglie il tema: Anni ’20

L’invito è quello di seguire queste due belle giornate durante le quali non mancheranno le sorprese. Anche noi della Pro Loco ci saremo con il tema Anni ’20, un’epoca che ha segnato importanti sfide soprattutto per le donne. Gli appuntamenti del Carnevale, patrocinato dall’amministrazione comunale, termineranno martedì 17 con la sfilata delle mascherine sempre sul Lungomare Italia”.

Una programmazione che dunque chiamerà a raccolta centinaia di persone in tutto il Golfo di Policastro. “Noi puntiamo spesso su una programmazione invernale perché speriamo sempre in un turismo che possa interessare la nostra città tutto l’anno – ha affermato la vicepresidente della Pro Loco Sapri Katia Santillo – Quindi il Carnevale rappresenta per noi una data importante per la nostra programmazione, come accade con il Capodanno.

La storia dei Carnevali sapresi si porta dietro dei nomi di artisti importanti e per questo motivo abbiamo istituito anche un premio speciale, il premio Serviddio, molto sentito da tutti noi”.