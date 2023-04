Carcassa di delfino in spiaggia: rinvenuta questa mattina ad Agropoli

Questa mattina, sul litorale del Lungomare San Marco di Agropoli, è stata rinvenuta la carcassa di un delfino spiaggiato. La presenza del mammifero ormai privo di vita sul bagnasciuga, è stata segnalata da alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato le autorità.

Esperti al lavoro per comprendere le cause del decesso

La carcassa del delfino verrà ora affidata a degli esperti, che avranno il compito di comprendere le cause che hanno portato al decesso dell’animale. Questo passo è fondamentale per evitare che episodi del genere si ripetano in futuro e per garantire la salvaguardia della fauna marina.

Cause del decesso: inquinamento e ferite da imbarcazioni o pescatori

Purtroppo, episodi di animali marini spiaggiati e morti non sono nuovi, soprattutto durante la stagione invernale.

Tra le principali cause di decesso vi sono l’inquinamento e le ferite causate dalle imbarcazioni o dai pescatori. È importante che si prenda atto di questa situazione e che si agisca tempestivamente per ridurre l’impatto dell’uomo sull’ambiente marino.