Trovato morto delfino sul litorale di Pisciotta

Send an email

La carcassa di un delfino è stata rinvenuta sul litorale di Pisciotta questa mattina, sulla spiaggia dell’Acqua Bianca. A far scattare l’allarme sono stati alcuni bagnanti che si sono imbattuti nel mammifero. Immediatamente sono state allertate le autorità comunali, l’ASL e gli uomini della Capitaneria di Porto di Palinuro.

La carcassa del delfino sarà ora analizzata al fine di comprendere cosa ne ha provocato la morte.

Purtroppo tali episodi non sono nuovi, più volte, soprattutto durante la stagione invernale, ci si imbatte in animali marini morti e spiaggiati. Tra le principali cause di decesso vi sono l’inquinamento o ferite dovute alle imbarcazioni o ai pescatori.