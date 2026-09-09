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Carabinieri Salerno, il colonnello Corinaldesi alla guida del comando provinciale

Il Colonnello Andrea Corinaldesi assume il comando dell'Arma a Salerno: sicurezza, prevenzione e vicinanza al territorio le priorità

Di: Federica Inverso
Carabinieri Salerno, il colonnello Corinaldesi alla guida del comando provinciale

Conoscenza del territorio, vicinanza ai cittadini e presenza costante. Sono questi i pilastri su cui si concentrerà fin da subito il lavoro del nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno, il colonnello Andrea Corinaldesi. L’ufficiale subentra al colonnello Filippo Melchiorre, che lo scorso 5 settembre ha salutato la città al termine del proprio incarico.

Le priorità del nuovo comando: sicurezza e prevenzione

Nel corso del primo incontro ufficiale con la stampa tenutosi questa mattina, il colonnello Corinaldesi ha tracciato le linee guida del suo mandato. Al centro dell’agenda istituzionale figurano la sicurezza, la prevenzione e il contrasto capillare ad ogni forma di illegalità, con un’attenzione particolare alle specificità di un territorio ampio e variegato come quello salernitano.

L’appello ai cittadini: «Le stazioni dei Carabinieri siano porte di speranza»

Un passaggio fondamentale dell’intervento è stato dedicato al rapporto diretto con la popolazione. Il nuovo comandante ha rivolto un forte invito ai cittadini a fare riferimento ai presidi territoriali dell’Arma:

«Bisogna rivolgersi alle stazioni dei Carabinieri con fiducia. Per noi rappresentano porte di speranza, luoghi in cui poter trovare ascolto e soluzioni concrete alle proprie problematiche. È fondamentale creare un circolo virtuoso di fiducia tra istituzioni, forze dell’ordine e comunità: la nostra presenza sul campo serve soprattutto a questo».

I dati del Ministero e la percezione della sicurezza nel Salernitano

Analizzando il quadro generale della provincia, il colonnello Corinaldesi ha voluto rassicurare la cittadinanza facendo riferimento ai dati ufficiali: «Stando alle rilevazioni del Ministero dell’Interno, Salerno non si può definire una provincia insicura. Il nostro impegno quotidiano sarà orientato a consolidare questi risultati e a renderla un territorio ancora più sicuro».

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