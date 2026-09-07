Attualità

Carabinieri: il colonnello Melchiorre saluta Salerno, il bilancio dopo 4 anni

Dopo quattro anni il colonnello Filippo Melchiorre lascia il Comando provinciale dei Carabinieri di Salerno. Bilancio, ricordi ed eredità per il nuovo comandante

Di: Federica Inverso
Carabinieri: il colonnello Melchiorre saluta Salerno: il bilancio dopo 4 anni

Quattro anni alla guida del Comando provinciale dei Carabinieri di Salerno, caratterizzati dal contrasto alla criminalità e da un’attenzione costante alla vicinanza ai cittadini. Il colonnello Filippo Melchiorre ha salutato, sabato mattina, la città al termine del suo mandato. Un momento carico di emozione, utile a tracciare il bilancio di un’importante esperienza professionale.

Priorità operative: Codice Rosso, giovani e tutela delle fasce fragili

Al centro del lavoro svolto sul territorio figurano la lotta alla violenza di genere e le attività legate al Codice Rosso, affiancate da un’attenzione costante verso i giovani e le fasce più fragili della popolazione, con particolare riguardo agli anziani. Un impegno che, nelle parole del comandante, ha visto nel rapporto diretto con la comunità e nella presenza capillare dell’Arma sul territorio i propri elementi centrali.

Fiducia, lavoro di squadra e il ricordo dei militari caduti

Melchiorre ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra, rivolgendosi direttamente ai suoi collaboratori: “Ai miei collaboratori ho ricordato due elementi: fiducia e collaborazione. Con questi valori siamo più forti nell’affrontare le difficoltà”. Nel suo discorso di commiato non è mancato il commosso ricordo dei carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro, tragicamente scomparsi in servizio a Campagna.

Il passaggio di consegne: subentra il colonnello Andrea Corinaldesi

Da questa mattina la guida del Comando provinciale dell’Arma passa al colonnello Andrea Corinaldesi. Per il colonnello Filippo Melchiorre si apre invece una nuova tappa professionale con un prestigioso incarico a Roma.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.