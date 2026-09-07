Carabinieri: il colonnello Melchiorre saluta Salerno: il bilancio dopo 4 anni

Quattro anni alla guida del Comando provinciale dei Carabinieri di Salerno, caratterizzati dal contrasto alla criminalità e da un’attenzione costante alla vicinanza ai cittadini. Il colonnello Filippo Melchiorre ha salutato, sabato mattina, la città al termine del suo mandato. Un momento carico di emozione, utile a tracciare il bilancio di un’importante esperienza professionale.

Priorità operative: Codice Rosso, giovani e tutela delle fasce fragili

Al centro del lavoro svolto sul territorio figurano la lotta alla violenza di genere e le attività legate al Codice Rosso, affiancate da un’attenzione costante verso i giovani e le fasce più fragili della popolazione, con particolare riguardo agli anziani. Un impegno che, nelle parole del comandante, ha visto nel rapporto diretto con la comunità e nella presenza capillare dell’Arma sul territorio i propri elementi centrali.

Fiducia, lavoro di squadra e il ricordo dei militari caduti

Melchiorre ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra, rivolgendosi direttamente ai suoi collaboratori: “Ai miei collaboratori ho ricordato due elementi: fiducia e collaborazione. Con questi valori siamo più forti nell’affrontare le difficoltà”. Nel suo discorso di commiato non è mancato il commosso ricordo dei carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro, tragicamente scomparsi in servizio a Campagna.

Il passaggio di consegne: subentra il colonnello Andrea Corinaldesi

Da questa mattina la guida del Comando provinciale dell’Arma passa al colonnello Andrea Corinaldesi. Per il colonnello Filippo Melchiorre si apre invece una nuova tappa professionale con un prestigioso incarico a Roma.