Carabinieri morti a Campagna: è il giorno del lutto. Autista del suv indagata

È il giorno del silenzio, delle lacrime, del dolore. Il giorno del lutto cittadino e delle bandiere a mezz’asta. Il giorno delle preghiere, del cordoglio e delle domande. Il giorno dell’ultimo estremo saluto ai due giovanissimi carabinieri morti in seguito al violento incidente stradale di sabato notte.

Il lutto cittadino

Non c’è pace per la comunità locale, non c’è pace in terra pugliese a Manfredonia e a Montesano Salentino dove il sole inizia a fare capolino e la primavera è già nell’aria.

È oggi il giorno dei funerali solenni per il maresciallo Francesco Pastore a Manfredonia e per l’appuntato Francesco Ferraro a Montesano Salentino. È il giorno del lutto, del dolore, della disperazione. Ma anche della rabbia e dell’angoscia.

Nella Città di Campagna oggi è lutto cittadino. Il giorno del silenzio. Delle preghiere.

L’ordinanza che porta la firma del Sindaco di Campagna Biagio Luongo interpreta i sentimenti comuni di un’area vasta.

Raccoglie i sentimenti di profonda tristezza degli uomini dell’Arma, dei residenti, di tanta gente comune che si è unita, stretta, in un dolore condiviso. Un dolore che lega la Campania alla Puglia attraverso il filo dell’essere comunità nel nome e nel ricordo eterno dei due carabinieri di stanza a Campagna, Francesco e Francesco, 25 e 27 anni, vittime dell’incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato 6 aprile.

La fiaccolata

E domani sera con inizio alle 19.30 una fiaccolata attraverserà il centro storico di Campagna da piazza Caduti di Nassirya proprio nei pressi della stazione carabinieri di Corso Umberto I, fino alla Cattedrale di Santa Maria della Pace dove sarà celebrata una santa messa in suffragio.

Le indagini

Una comunità a lutto, straziata. Una comunità attonita e sgomenta che ancora si interroga sul come possa essere successo un così terribile fatto di cronaca. E mentre destano ancora preoccupazione le condizioni di salute del 75enne ricoverato in prognosi riservata in ospedale a Battipaglia, nuove ed eclatanti novità trapelano rispetto alle indagini condotte dagli organi inquirenti, notizie che starebbero rilevando altri e nuovi dettagli.

Si appesantisce la posizione della 31enne alla guida del suv che potrebbe essere accusata di duplice omicidio stradale colposo. Al momento è l’unica indagata.