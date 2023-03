Carabinieri di Salerno salvano una donna anziana in difficoltà respiratoria

Nel corso della notte, la centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Salerno ha ricevuto una chiamata di emergenza per una 90enne in difficoltà respiratoria. La figlia dell’anziana, impossibilitata a lasciare la madre sola e con necessità di assistenza continua, ha chiesto aiuto ai Carabinieri per reperire con urgenza una bombola di ossigeno presso una farmacia cittadina.

La richiesta straordinaria di aiuto

La situazione della 90enne era critica e richiedeva un intervento immediato per assicurare un presidio medico salvavita. Considerata l’urgenza della richiesta, la centrale operativa ha allertato una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile del Norm della Compagnia Carabinieri di Salerno, già in servizio nell’ambito cittadino.

L’intervento rapido dei militari

La pattuglia si è immediatamente recata presso la farmacia per il ritiro e la consegna urgente della bombola di ossigeno. Grazie alla prontezza d’intervento dei militari, la bombola è stata consegnata in pochi minuti, permettendo all’anziana donna di superare la situazione emergenziale con la ripresa della regolare attività respiratoria.

Un intervento che ha fatto la differenza

Grazie alla tempestività dell’intervento dei Carabinieri di Salerno, la 90enne ha potuto ricevere la cura di cui aveva bisogno per superare la sua difficoltà respiratoria. Questo intervento dimostra ancora una volta la grande importanza del ruolo svolto dalle forze dell’ordine nella tutela della salute e della sicurezza della popolazione, anche in situazioni di emergenza come quella descritta.