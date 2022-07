Casal Velino, anziana rischia di annegare: salvata

Provvidenziale intervento salvavita questa mattina a Casal Velino Marina. L’azione dei bagnini del Lido Berlino ha permesso di salvare la vita ad una anziana che si trovava in difficoltà.

La donna era in acqua quando ha iniziato ad accusare problemi, rischiando di affogare.

Immediatamente gli addetti al salvamento si sono gettati in acqua e hanno riportato la donna a riva. Qui hanno avviato le manovre salvavita e utilizzato l’ossigeno.

Per fortuna la malcapitata si è ripresa e tutto si è concluso per il meglio. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 per prestare ulteriori cure.