Attualità

Capodichino chiude per lavori: il Napoli Calcio atterra a Pontecagnano

Con lo stop alla pista di Napoli per l'intero mese di novembre, lo scalo di Salerno diventa il nuovo hub di riferimento. La squadra azzurra farà tappa a Pontecagnano di rientro dalla trasferta di Oporto

Di:
Manuel Chiariello
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Ormai ci siamo. L’aeroporto Capodichino di Napoli sarà chiuso nel mese di novembre per radicali e programmati interventi di riqualifica della pista, al fine di garantire i massimi standard di sicurezza all’interno del centro nevralgico della mobilità Campana.

A fargli spazio sarà l’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento che potenzierà le tratte per un vero e proprio banco di prova. A farne le spese sarà anche il Napoli calcio pronto a sbarcare per la prima volta in quel di Pontecagnano.

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Il viaggio degli azzurri

Alla squadra di mister Allegri, infatti, spetta un calendario fitto di appuntamenti nei prossimi giorni tra campionati e Champions League. La formazione partenopea, dopo il match di domenica a Torino contro la Juventus resterà in ritiro in quel di Vinovo per poi prendere il volo destinazione Oporto per l’impegno contro i portoghesi.

Data l’assenza dell’aeroporto di Capodichino, però, la banda azzurra farà tappa proprio all’aeroporto di Pontecagnano nella notte di giovedì.

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