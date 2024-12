Capodanno in piazza a Salerno: fervono i preparativi per lo show di Giorgia

Quaranta metri di fronte palco per un’altezza di circa 18 metri, 3 mega ledwall, 12mila metri quadrati l’area che ospiterà il pubblico, inclusa una pedana per gli spettatori diversamente abili. Sono davvero numeri da record quelli relativi all’allestimento del maxi palco allestito in Piazza della Libertá per il capodanno di Salerno.

La città è pronta ad accogliere Giorgia e a farsi accompagnare dalla sua voce verso il nuovo anno. La serata inizierà alle 20:45 con l’animazione musicale di Pippo Pelo, Adriana Petro e Pika DJ. Alle 22:00 salirà sul palco Giorgia, pronta a emozionare il pubblico con i suoi grandi successi. A mezzanotte, il tradizionale brindisi con il sindaco Vincenzo Napoli e uno spettacolo pirotecnico che colorerà il primo cielo del 2025.

L’organizzazione

Un evento ad ingresso libero e gratuito che già promette di registrare migliaia di presenze. 50 le unità tra tecnici e maestranze al lavoro per il montaggio per 10 giorni, 150 le unità impegnate per la sicurezza tra steward e addetti antincendio. A disposizione per la sicurezza sanitaria un PMA (punto medico avanzato) e 5 ambulanze.

Piano traffico

Massima attenzione alla sicurezza, ma anche alla viabilità. Saranno prolungate nella notte del 1 gennaio le corse della metropolitana di Salerno. A disposizione del pubblico anche bus navetta.