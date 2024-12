Capodanno a Salerno: cresce l’attesa per il concerto di Giorgia: focus sulla sicurezza

Salerno è pronta alle feste, Natale e Capodanno sono ormai dietro l’angolo e si lavora per gestire al meglio le migliaia di persone previste arrivare in città, anche in vista del concertone del 31 dicembre che animerà Piazza della Libertà. Sarà la voce di Giorgia a traghettare i tantissimi presenti, si stima 20mila, verso l’inizio del 2025.

L’incontro di stamattina presso il palazzo di Governo

L’obiettivo dell’amministrazione, forze dell’ordine e prefettura è quello di garantire il massimo della sicurezza e tranquillità per cittadini e turisti per una buona riuscita dell’evento, ma l’attenzione è massima per tutto il periodo delle festività natalizie. Questa mattina si è svolta una riunione presso il palazzo di Governo che ha coinvolto il prefetto Francesco Esposito, i vertici delle forze dell’ordine, il sindaco Vincenzo Napoli, l’assessore alle sicurezza Claudio Tringali, Anas e Asl.

Un incontro volto a rafforzare i controlli ed esaminare diversi aspetti organizzativi e di sicurezza legati alla programmazione del Capodanno in piazza, che sarà svolto seguendo l’esempio e le indicazioni dello scorso anno, non senza però alcuni accorgimenti. Nel piano è stata anche confermata, in concomitanza dell’evento, l’interdizione, per motivi di sicurezza, dell’area parcheggio del sottopiazza della Libertà.