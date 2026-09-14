Capaccio, tornano a scuola gli studenti del “Piranesi” tra emozioni e nuovi inizi

Ha preso il via ufficialmente il nuovo anno scolastico per gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Piranesi” di Capaccio Paestum. Nella mattinata di oggi, la campanella è tornata a risuonare tra i corridoi del plesso di via Sandro Pertini, scandendo l’inizio delle attività didattiche secondo un orario scaglionato per agevolare l’ingresso degli alunni.

La giornata si è aperta poco dopo le ore 8:00 con l’ingresso degli studenti delle classi superiori, mentre alle ore 9:20 è stato il turno delle prime classi. Ad attendere i nuovi arrivati è stato organizzato un momento dedicato all’accoglienza, pensato per facilitare l’inserimento nel percorso di studi superiori.

Il benvenuto della scuola e l’emozione dei nuovi studenti

Ad accogliere i ragazzi del primo anno è stato il Dirigente Scolastico, Prof. Francesco Cerrone, affiancato dal personale docente e ATA dell’istituto. Nel corso del momento di benvenuto, la dirigenza ha rivolto ai giovani un augurio per il cammino formativo appena iniziato, sottolineando l’importanza dell’impegno e della collaborazione all’interno della comunità scolastica.

L’avvio dell’anno scolastico ha portato con sé un clima di forte partecipazione emotiva: per gli alunni delle prime si tratta di un passaggio chiave, caratterizzato dall’incontro con i nuovi compagni di classe e dall’adattamento a un nuovo ambiente formativo.

Le telecamere e i microfoni di InfoCilento hanno raggiunto la sede di via Sandro Pertini proprio negli orari di ingresso, raccogliendo a caldo le testimonianze dirette degli studenti, le loro aspettative per l’anno appena iniziato e le prime impressioni sulla nuova realtà scolastica di Capaccio Paestum.