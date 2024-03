Capaccio: sabato 23 marzo la scuola calcio Atletico Poseidon organizza “Pasqua in solidarietà”

La scuola calcio Atletico Poseidon di Capaccio Scalo, in occasione delle feste di Pasqua ha messo in atto un importante iniziativa di solidarietà verso i bambini meno fortunati, quelli affetti da patologie oncologiche.

La società di patron Gianfranco Lambiase da anni collabora con l'associazione ‘Arcobaleno Marco Iagulli Onlus'.

L'associazione

L'Associazione Arcobaleno Marco Iagulli grazie ai suoi clown dottori utilizza la terapia del sorriso per favorire il processo di guarigione del bambino oncologico. Nasi rossi e abiti sgargianti operano nelle corsie ospedaliere impegnandosi a trasformare un'esperienza negativa in un suono che non ha eguali: la risata di un bambino.

L'appuntamento

L'appuntamento è per sabato 23 marzo a partire dalle ore 09.30 al campo sportivo “Mario Vecchio” di Capaccio Scalo.

Lì sarà possibile acquistare l'uovo di Pasqua, presso la segreteria, con la speranza di regalare un sorriso in più ai bambini meno fortunati.