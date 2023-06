Capaccio: privato dona terreno al Comune. Sarà utilizzato per eventi e manifestazioni

Il Comune di Capaccio Paestum ha ricevuto in donazione dal signor Antonio Prearo, nella sua qualità di Rappresentante e Amministratore Unico della Società “Costruzioni Generali S.r.l., un appezzamento terreno sito alla località Scalo, via Caduti di Nassirya.

Il terreno privato – di complessivi mq 916,00 – è stato donato volontariamente ed a memoria dell’ affetto verso il territorio di Capaccio Paestum.

Le possibili destinazioni del terreno

L’Amministrazione Comunale di Capaccio – Paestum, guidata dal sindaco Franco Alfieri, organizza e si fa promotrice nei periodi estivi di manifestazioni, eventi, spettacoli dove vi è il coinvolgimento e la partecipazione di numerosi persone e turisti che raggiungono il centro urbano di Capaccio Scalo anche dai comuni limitrofi, vista la presenza di attività commerciali, servizi pubblici e sanitari.

Il terreno donato all’Ente potrebbe essere utilizzato proprio per le numerose manifestazioni ed eventi che il Comune organizza, in particolar modo in località Scalo.

Confermata la presenza dell’arena spettacoli

La città dei templi anche quest’anno ha confermato la presenza inoltre dell’Arena Spettacoli, uno spazio dedicato alla cultura e all’intrattenimento a pochi passi dai templi di Paestum. Quest’anno, però, lo spazio culturale cambierà nome: da Clouds Arena diventerà Planet Arena.

Un accordo tra il Comune e una società di Sant’Arsenio, che ha già organizzato eventi simili lo scorso anno, garantirà l’utilizzo dell’area per una ventina di serate. Gli spettacoli, organizzati dalla società, attireranno sicuramente l’attenzione del pubblico, vista la rilevanza degli artisti e delle band che vi parteciperanno. L’Arena Spettacoli si conferma, dunque, uno spazio culturale di grande rilevanza per Capaccio Paestum, dove artisti e band di rilievo nazionale potranno esibirsi a pochi passi dai templi di Paestum, un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti della cultura e della musica.