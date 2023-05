Planet Arena: a Capaccio Paestum un nuovo nome per uno spazio culturale già consolidato

Il Comune di Capaccio Paestum ha confermato la presenza dell’Arena Spettacoli, uno spazio dedicato alla cultura e all’intrattenimento a pochi passi dai templi di Paestum. Quest’anno, però, lo spazio culturale cambierà nome: da Clouds Arena diventerà Planet Arena.

Un accordo tra il Comune e una società di Sant’Arsenio, che ha già organizzato eventi simili lo scorso anno, garantirà l’utilizzo dell’area per una ventina di serate. Gli spettacoli, organizzati dalla società, attireranno sicuramente l’attenzione del pubblico, vista la rilevanza degli artisti e delle band che vi parteciperanno.

Autorizzazioni e supporto istituzionale

Il Comune di Capaccio Paestum si occuperà delle autorizzazioni per chiusure legate alla viabilità, patrocini, inserimento degli eventi nel programma istituzionale con relativa promozione attraverso i canali istituzionali, garantendo il supporto degli uffici comunali per quanto di competenza. In questo modo, l’ente comunale renderà possibile lo svolgimento degli spettacoli, pur avendo scarso o nullo impatto economico diretto sull’organizzazione degli eventi.

Vantaggi per l’ente

L’accordo prevede anche un vantaggio per il Comune: l’utilizzo dell’area, nei pressi dell’ex fabbrica Cirio, per 20 serate e dei pass per l’ingresso agli eventi organizzati dalla società privata.

Limiti imposti dall’accordo

L’accordo prevede, tuttavia, il divieto di svolgimento di serate danzanti, discoteche e assimilabili. Questo per garantire un utilizzo dell’area culturale a scopi prettamente artistici, culturali e di intrattenimento di altro genere.

L’Arena Spettacoli si conferma, dunque, uno spazio culturale di grande rilevanza per Capaccio Paestum, dove artisti e band di rilievo nazionale potranno esibirsi a pochi passi dai templi di Paestum, un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti della cultura e della musica.