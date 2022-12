Grandi eventi a Capaccio Paestum: ok ad una proposta per le prossime stagioni estive

La macchina organizzativa per i grandi eventi che animeranno questa e le prossime stagioni estive a Capaccio Paestum è già partita. Il Comune, attraverso una commissione interna, ha preso accolto la proposta pervenuta da un società con sede a Sant’Arsenio per la programmazione di una serie di appuntamenti da realizzare durante le prossime stagioni estive, dal 2023 al 2027.

Eventi a Capaccio Paestum: l’iniziativa

L’obiettivo dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, è quello di replicare il successo degli eventi estivi organizzati in città durante la scorsa stagione estiva.

In particolare tra luglio e agosto sono stati promossi grandi concerti e spettacoli che hanno attirato migliaia di persone, garantendo anche una notevole attenzione mediatica. Oltre 100 gli appuntamenti svoltisi presso la Cloud Arena, a ridosso dell’area archeologica di Paestum.

La manifestazione di interesse

Proprio con l’obiettivo di riproporre eventi e spettacoli di alto livello, gli uffici su indicazione della giunta avevano predisposto una manifestazione di interesse per società interessate all’organizzazione di eventi musicali e culturali a Capaccio Paestum. Ciò non soltanto per l’estate 2023 ma per un periodo più lungo, un quinquennio, ovvero fino al 2027.

Con lo scadere dei termini per la presentazione delle proposte, la commissione incaricata di valutare i progetti pervenuti ha accolto quello di una società di Sant’Arsenio che si occupa di eventi, comunicazione, ristorazione, promozione, marketing, grafica e altri servizi. Spetterà agli uffici completare l’iter per poter avviare la programmazione di nuovi grandi eventi a Capaccio Paestum.