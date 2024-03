Capaccio: passi avanti per la costruzione del rifugio per cani e gatti, sopralluogo a Cannito

Ulteriori passi avanti per la costruzione del rifugio per cani e gatti nel Comune di Capaccio Paestum. Dopo gli incontri in Sala Erica, il Sindaco Franco Alfieri, il consigliere comunale Antonio Di Filippo, il capitano della Polizia Municipale Sofia Strafella accompagnati da una delegazione dell'Associazione ‘Gli amici di Lucky' ovvero Serena Landi, Roberta Marino e Pietro Sabia rispettivamente Presidente, Vice Presidente e consigliere, hanno raggiunto per un sopralluogo un terreno in Località Cannito.

Il progetto

Il campo, dove dovrebbe sorgere il rifugio, di 40mila mq è già di proprietà dell'ente. Molta soddisfazione da parte di Sabia: “Faccio parte del direttivo dell'associazione “Gli amici di Lucky” siamo molto contenti di come si sta evolvendo la situazione, l'amministrazione Comunale con il Sindaco Alfieri in testa sin dal primo momento ci hanno dato grande disponibilità .

Un passo in avanti

Oggi è stato fatto un passo importante con l'ispezione di questo terreno che è di proprietà comunale, adesso si passa alla fase progettuale e anche qui il Sindaco ci ha coinvolti a collaborare, sono molto fiducioso. Un progetto che porterà oltre al benessere per i nostri animali anche importanti risparmi per le casse comunali. Dopo anni per la prima volta è cosi vicina la realizzazione”. Il desiderio quindi di molti animalisti e volontari sta per realizzarsi.