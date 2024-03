Capaccio Paestum: torna la Serie A di Beach Soccer

Il Comune di Capaccio Paestum tornerà ad ospitare il Beach Soccer. Dal 4 al 7 luglio alla Beach Arena, sarà disputata una tappa di serie A e una del campionato di under 20. Un evento molto importante e prestigioso per tutto il territorio. La manifestazione si terrà nell'area dell'ex Lido Kennedy, che si estende su una superficie di circa 4.000 metri quadri. Inoltre tutte le gare saranno trasmesse in diretta sulla piattaforma di Dazn.

Un'estate ricca di eventi

Questo è soltanto uno degli eventi che si terranno sul lungomare nel periodo estivo. Il sindaco Franco Alfieri ha espresso tutta la sua gioia attraverso un post sulle sue pagine social.

“Non è un caso che il Dipartimento beach soccer della Lega nazionale dilettanti abbia scelto, tra le tante candidate, la nostra città: questa importante designazione è l'ennesimo riconoscimento del lavoro che abbiamo fatto e che stiamo facendo”.