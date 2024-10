Capaccio Paestum: terza vittoria per la C femminile della Carlo Vitolo Basket

Domenica 27 ottobre, al Pala Aliperti di Marigliano si è disputata la terza giornata di campionato della Serie C Femminile Campania tra le padrone di casa, la New Cap Marigliano 2018 e la squadra Capaccese della Carlo Vitolo.

La gara

Una gara che si stava complicando e non poco per le ragazze di capitan Caroccia che nel corso dei primi due periodi hanno siglato ben 28 punti con il +15 ad un minuto dall’intervallo prima del parziale di 5-0 con tripla allo scadere delle ragazze di Marigliano. Ripresa del terzo periodo con 10 punti che dividono le due squadre, tanti gli errori e le palle perse da entrambe le parti, ne beneficia la squadra locale che conclude il terzo periodo con un parziale di 9-6 riducendo ulteriormente lo svantaggio.

Nel quarto e conclusivo periodo Marigliano tenta di completare la rimonta portandosi a soli tre punti da Capaccio. Il pubblico di casa che fino a quel momento era stato silente e composto inizia a rumoreggiare dagli spalti comprendendo che la rimonta è possibile, ma la squadra di coach Raffaella Guadagno stringe i denti e rimanda i colpi al mittente con una serie di azioni rabbiose e palle recuperate. La partita si conclude con il risultato di 39-46 e altri due punti per la squadra Capaccese che rimane a punteggio pieno in classifica.

Il prossimo impegno

In doppia cifra la solita Giovanna Memoli e Anna Trotta, da sottolineare la buona prova di capitan Caroccia che sigla due triple in momenti importanti della gara. Prossimo impegno di campionato in casa nella Palestra Olimpia di Capaccio Paestum, sabato 2 novembre ore 18:30 contro la Young Juve Caserta. Parziali della gara: 1° periodo [10-15] 2° periodo [8-13] 3° periodo [9-6] 4° periodo [12-12]