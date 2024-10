Buona la prima per la Carlo Vitolo Capaccio Paestum Femminile

La Carlo Vitolo vince all’esordio. La compagine femminile di Capaccio Paestum passa a Giugliano con il risultato di 34-45.

La gara

Risultato positivo in una gara pressoché equilibrata nei primi due quarti di gioco; dopo l’intervallo le avversarie concludono il terzo quarto con soli tre punti a referto che permettono alle ragazze gialloblù di raccogliere un cospicuo vantaggio determinante per il risultato finale.

Non una prova brillantissima per l’esordio ma l’importante era iniziare con un successo in trasferta, ci sarà modo per le ragazze di coach Lella Guadagno di trovare la giusta dimensione in campo.

Da segnalare la prova offensiva di Memoli e di De Rosa, il ritorno in campo di Vecchio dopo un lungo stop e l’esordio in prima squadra per la giovanissima Paolino (2010), quest’ultima autrice di 1 assist.

L’appuntamento è per la seconda di campionato, ovvero l’esordio casalingo, alle ore 18:00 Sabato 19 Ottobre presso il Palazzetto a Capaccio Paestum.