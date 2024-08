Capaccio Paestum, tentato furto in una villa alla Laura: malviventi sorpresi dai residenti

Nelle primissime ore di questa mattina, intorno alle 04.00 in località Laura, a Capaccio, si è verificato un tentativo di furto. Il fatto è avvenuto in una villa in Viale delle Magnolie.

La ricostruzione

Stando alle prime ricostruzioni dei residenti, tre uomini incappucciati hanno fatto irruzione in un abitazione scavalcando la recinzione esterna. Una volta giunti nel giardino i ladri però sono stati scoperti e messi in fuga, dileguandosi velocemente e facendo perdere le proprie tracce.

Continua dunque ad essere sotto assedio dei malviventi il Comune di Capaccio Paestum, dove nelle ultime settimane si sono registrati tanti tentativi di furto, prima al Cafasso e poi proprio alla Laura.

Allarme tra i cittadini

I cittadini dopo l’ennesimo episodio hanno rinnovato l’appello alle istituzioni affinché si attivino per garantire maggiori controlli su tutto il territorio capaccese, soprattutto in questi mesi estivi.