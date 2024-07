Roccadaspide: furto in un’abitazione della frazione Doglie, portati via oggetti in oro e beni di valore

Non si arresta il fenomeno dei furti nel Cilento, a finire, ancora una volta, nel mirino dei ladri, il comune di Roccadaspide. Stando alle prime informazioni diffuse sull’accaduto, verso le 21:30 di ieri sera dei malviventi si sarebbero introdotti in un’abitazione della frazione di Doglie sita proprio al lato della strada che attraversa la zona rurale.

I ladri sarebbero riusciti a portare via oggetti in oro ed altri beni di valore, ma i rilievi da parte dei Carabinieri sono ancora in corso per quantificare l’entità del danno. La casa sarebbe stata messa completamente a soqquadro dai ladri e non sarebbe la prima volta che viene presa di mira.

Solo pochi mesi fa, dalla stessa abitazione, furono portate via delle scorte di cibo e, in quella stessa sera, altre famiglie della zona subirono dei furti per un danno economico di notevole valore.