Capaccio Paestum: svuotata villetta, elettrodomestici abbandonati in cortile

Ancora furti segnalati sul territorio di Capaccio Paestum. Sono soprattutto le zone costiere ad essere prese di mira dai malviventi, forse una banda ben organizzata, capace di studiare le proprie vittime e agire al momento opportuno una volta apprese le loro abitudini. Ad essere colpite anche case estive, quindi disabitate o occupate soltanto nei weekend.

Le ultime segnalazioni

L’ultimo colpo è stato segnalato nelle scorse ore in località Laura. I malviventi sono riusciti a portare via da una villetta tutto ciò che di valore hanno trovato, compresi degli elettrodomestici. Ben sei di questi sono stati trovati dai proprietari nel cortile, pronti per essere trasportati via. Evidentemente qualcosa o qualcuno ha messo in fuga i malviventi, impedendo loro di completare il loro intento criminoso.

La gente ha sempre più paura e chiede più sicurezza e maggiori controlli. La preoccupazione è tanta. I furti si ripetono periodicamente.

Prima delle festività era stato preso di mira anche il patrimonio pubblico, con dei cavi di rame asportati dal lungomare cittadino, una zona che, dopo un ampio programma di riqualificazione, è tornata, soprattutto in questo periodo dell’anno, terra di nessuno.