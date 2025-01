Feste all’insegna dei furti. Rabbia nelle comunità di Agropoli e Capaccio Paestum

Una serie di furti si è verificata nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio nei comuni di Capaccio Paestum e Agropoli. Diverse abitazioni sono state prese di mira da una banda di malviventi che, agendo con estrema rapidità e professionalità, ha messo a segno colpi di mano, portando via oro, denaro e oggetti di valore.

Capaccio Paestum nel mirino

A Capaccio Paestum, in particolare, sono stati segnalati almeno tre furti, tutti concentrati in un’area limitata. I malviventi hanno agito in modo coordinato, approfittando dell’assenza dei proprietari, e sono riusciti a sfuggire all’attenzione dei vicini. In uno dei casi, i ladri sono arrivati a scardinare una cassaforte dal muro, dimostrando una certa esperienza.

Agropoli non è stata risparmiata

Anche ad Agropoli, la situazione non è migliore. Alcuni furti sono stati denunciati nelle zone più centrali, con un bottino complessivo che si aggira intorno alle decine di migliaia di euro. In un caso colpito un assessore della giunta Mutalipassi che con la famiglia aveva deciso di trascorrere le vacanze fuori città. Al rientro ha fatto l’amara scoperta.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri stanno indagando sui fatti, acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle zone colpite e ascoltando le testimonianze dei residenti. Non si esclude che possa trattarsi di una banda organizzata, che agisce in modo coordinato su un vasto territorio.

L’allarme della popolazione

L’escalation di furti ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti, che chiedono un maggiore controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine. Molti cittadini si sono dotati di sistemi di allarme e di videosorveglianza, ma ciò non sembra essere sufficiente a scoraggiare i malviventi.