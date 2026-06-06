Capaccio Paestum, spiagge accessibili: al via l’avviso per il progetto “Mare senza barriere”

Il Comune di Capaccio Paestum punta su accessibilità e inclusione sociale per la programmazione della stagione balneare. L’amministrazione comunale ha infatti pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse con l’obiettivo di individuare operatori economici, enti del terzo settore e cooperative sociali a cui affidare la gestione delle spiagge destinate alle persone con disabilità.

L’iniziativa, denominata “Mare senza barriere”, è inserita nel più ampio progetto regionale “A-Mare Tutti”. Il fine principale è quello di garantire l’accoglienza, l’assistenza e il supporto necessari per permettere a tutti di vivere il mare in totale sicurezza e autonomia.

Le aree interessate e i dettagli del servizio

Il progetto prenderà il via nel mese di giugno e si protrarrà fino a settembre 2026. L’intervento riguarderà specificamente due aree demaniali marittime libere e attrezzate situate in località Laura. La prima struttura sorge nei pressi del lido Nettuno, mentre la seconda si trova posizionata tra il lido Chelys Beach e il lido Dum Dum.

La gestione del servizio richiederà l’impiego di personale qualificato. Gli operatori selezionati, in particolare operatori socio-sanitari e figure di supporto, avranno il compito di coordinarsi costantemente con il personale addetto al salvataggio e alla sicurezza balneare. Questa sinergia servirà a garantire un’assistenza continua per la mobilitazione delle persone con disabilità, considerando le specifiche condizioni ambientali dell’arenile.

Attività di socializzazione e requisiti richiesti

Oltre al supporto e all’assistenza fisica, il capitolato di gestione prevede l’organizzazione di attività ludico-ricreative e di socializzazione. Attraverso queste iniziative, l’amministrazione intende promuovere il benessere e la partecipazione attiva dei beneficiari, trasformando i tratti di spiaggia in veri e propri spazi di inclusione sociale.

I soggetti che intendono partecipare alla selezione pubblica dovranno dimostrare di possedere una comprovata esperienza nella gestione di servizi analoghi. Saranno ritenute valide le esperienze maturate presso spiagge attrezzate, colonie marine o campi estivi inclusivi.

I dettagli economici e i termini di scadenza

Per l’affidamento del servizio è stato stanziato un importo complessivo pari a circa 25.000 euro. La procedura di assegnazione si svolgerà mediante una trattativa negoziata sul portale del mercato elettronico della pubblica amministrazione, previo screening dei soggetti che risponderanno all’avviso di manifestazione di interesse.

I candidati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione entro le ore 12:00 dell’8 giugno 2026, seguendo le modalità stabilite nell’avviso del Comune. Per ulteriori dettagli o chiarimenti di carattere tecnico e procedurale, è possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio Politiche Sociali dell’ente.