Capaccio Paestum si prepara ad ospitare il Campionato Mondiale Pizza DOC

Dal 12 al 14 novembre, la suggestiva cornice di Capaccio Paestum, con i suoi templi greci a fare da sfondo, si trasformerà nel palcoscenico di una competizione culinaria di livello mondiale: il Campionato Mondiale Pizza DOC. Giunto alla sua decima edizione, l’evento organizzato dall’Accademia Nazionale Pizza DOC vedrà sfidarsi i migliori pizzaioli provenienti da oltre 30 paesi.

Una competizione ricca di sfide

Quest’anno, il campionato propone ben 20 categorie, suddivise in diverse sezioni: Top (dedicata alle pizze più classiche e iconiche), Special, Gruppo, Abilità, Amatoriale e Trofeo panuozzo Doc.

Il Campionato Mondiale Pizza DOC non è solo una competizione, ma anche un’occasione per scoprire il mondo della pizza a 360 gradi. Oltre alle gare, saranno organizzati numerosi eventi collaterali, come degustazioni, show cooking e incontri con i maestri pizzaioli.

Un’edizione speciale

Quest’anno, il Campionato Mondiale Pizza DOC celebra il suo decimo anniversario. Un traguardo importante che testimonia il successo di questa manifestazione e la sua capacità di attrarre sempre più appassionati e professionisti del settore.