Capaccio Paestum, si è svolta presso l’Ex Tabacchificio l’ottava edizione del premio Apadula

Nella splendida cornice del Next, l’ex Tabacchificio di Capaccio Paestum, si è svolta l’ottava edizione del premio Salvatore Apadula. Anche quest’anno la manifestazione ha visto la partecipazione di tanti ospiti di spicco come ex calciatori, di associazioni sportive del territorio, di persone vicine alla figura di Apadula.

Ad aggiudicarsi il Premio mister Eziolino Capuano, che ha iniziato la sua carriera di allenatore all’Herajon, proprio quindi nella città di Capaccio Paestum.

Nel corso della serata diversi i riconoscimenti alla carriera assegnati a personalità che hanno contribuito a valorizzare il calcio locale.

Di seguito l’elenco dei premiati:



Vincenzo Bassi, per i successi con la nazionale italiana dei notai;

Giovanni Caramante, uno degli storici dirigenti della Poseidon;

Gianfranco Di Masi, per quanto dato al calcio locale capaccese;

Pietro D’Elia, ex arbitro;

Pasquale Sabia, uno dei calciatori storici della Poseidon;

Raffaele Di Fusco e Giuseppe Volpecina, ex calciatori del Napoli campione d’italia;

Federico Maiolo, presidente Unitalsi;

Filomena Guariglia, campionessa regionale di nuoto;

Ed infine premiata la Polisportiva Basket Agropoli, per la promozione in Serie C.