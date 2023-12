Capaccio Paestum, “Next e Friends”: presentato il calendario degli eventi 2024 presso l’ex Tabacchificio 

Presentato ieri, a Capaccio Paestum presso il Next, il calendario degli eventi per il 2024. Il Next – Ex tabacchificio di Cafasso, si conferma un polo fieristico d’eccellenza, punto di riferimento per il Mezzogiorno e non solo.

I presenti

Presentì, tra gli altri, all’evento, il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, il presidente Coldiretti Campania, Ettore Bellelli, il presidente Istituzione Poseidonia, Riccardo Ruocco e l’ideatore e produttore di Overland Rai 1, Beppe Tenti.

Tanti saranno gli eventi che ospiterà il Next, dall’ormai affermata fiera degli sposi, al Paestum wine fest, all’esposizione della mozzarella campana Doc e tra le novità del prossimo anno, la nuovissima fiera del Tatoo.

Le dichiarazioni

“Gli eventi, se ben programmati, possono condizionare la scelta del luogo di vacanza, fungendo quindi da leva per il turismo, e costituiscono un’occasione di lavoro che si fornisce, tra l’altro, agli operatori del settore alberghiero ed extra alberghiero“- queste le parole del sindaco di Capaccio Paestum e presidente della provincia, Franco Alfieri.