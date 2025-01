Capaccio Paestum, servizio mensa scolastica: allineate le tariffe al piano di riequilibrio finanziario

Con una delibera approvata oggi, giovedì 9 gennaio, la giunta comunale della città di Capaccio Paestum, ha provveduto a rettificare la delibera n. 566 del 19/12/2024 allineando le tariffe del servizio di refezione scolastica 2024-2025 alle tariffe già riportate nel Piano di riequilibrio finanziario approvato dal consiglio comunale lo scorso 30 dicembre.

Le tariffe

Nello specifico, la mensa sarà gratuita per famiglie con Isee fino a 5.000 euro. Inoltre, le tariffe saranno pari a: 1 euro con Isee da euro 5.000,01 a euro 7.000; 2 euro con Isee da euro 7.000,01 a euro 11.000; 2.50 euro con Isee da euro 11.000 a euro 15.000; a 3.50 euro con Isee da euro 15.000,01 a euro 25.000; a 4.70 euro oltre i 25.000,01 euro.

Le dichiarazioni

“Il Comune di Capaccio Paestum ha speso nell’anno 2023, ultimo rendicontato, circa 278mila euro, a fronte di entrate pari a circa 38mila euro, per il servizio di refezione scolastica – dichiara la sindaca f.f. Maria Antonietta Di Filippo – Nonostante l’aumento delle tariffe della mensa, i costi per il sostenimento dello stesso servizio restano a carico del Comune per circa il 40%”.

“Le nuove tariffe del servizio di mensa scolastica sono in linea con le tariffe in essere nella stragrande maggioranza dei Comuni delle dimensioni di Capaccio Paestum – precisa l’assessore alla Pubblica istruzione e alle Politiche sociali, Mariarosaria Picariello – Le famiglie che hanno pagato in base alle tariffe approvate a dicembre – rassicura – potranno compensare le eventuali eccedenze nei mesi successivi”.