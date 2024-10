Mensa scolastica al via ad Agropoli: si parte il 7 ottobre

Dal prossimo 7 ottobre, gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Agropoli potranno usufruire del servizio di refezione scolastica. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha infatti disposto l’avvio di questo importante servizio, molto atteso dalle famiglie.

Le novità di quest’anno

Una novità di quest’anno è la modalità di iscrizione, interamente online. Grazie alla piattaforma SmartPA, i genitori potranno presentare la domanda di iscrizione, gestire tutte le fasi e pagare il servizio direttamente dal proprio smartphone o computer, in modo semplice, rapido e sicuro. Questa modalità, già introdotta lo scorso anno per il trasporto scolastico, si conferma un successo e semplifica notevolmente le procedure per le famiglie.

Le tariffe per la fruizione del servizio sono calmierate e differenziate in base al reddito ISEE. Questo significa che le famiglie con un ISEE più basso pagheranno una quota inferiore rispetto a quelle con un reddito più alto. Inoltre, il Comune ha stabilito che per le famiglie con un ISEE pari a zero, il servizio sarà completamente gratuito.

Il servizio di refezione scolastica verrà erogato in dieci plessi scolastici: sette per l’infanzia, due per le primarie e uno per la secondaria di primo grado “Vairo”.

Il sindaco Roberto Mutalipassi ha espresso grande soddisfazione per l’avvio di questo servizio, sottolineando l’importanza di garantire un pasto sano e nutriente ai bambini durante la giornata scolastica.