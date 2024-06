Capaccio Paestum: scontro tra scooter e auto, due giovani trasportati in ospedale

Ennesimo incidente a Capaccio Paestum. L’ultimo episodio, questa mattina, all’ingresso delle officine Mitrano, tra uno scooter e un’auto, forte l’impatto che ha coinvolto due giovani.

Il ragazzo alla guida dello scooter è stato trasportato all’ospedale di Battipaglia dalle ambulanze della Croce Rossa di Agropoli e Capaccio. Le sue condizioni sono risultate più gravi, ma stabili, rispetto alla alla fidanzata che viaggiava con il ragazzo che è stata, invece, trasportata all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, La ragazza ha riportato diverse escoriazioni, ma fortunatamente non si sospettano fratture.

Lo scooter si è scontrato frontalmente con un’automobile. Indagini in corso per stabilire le cause del sinistro.