Capaccio Paestum, rilasciata la salma della 21enne deceduta in un incidente sulla A1

La comunità di Capaccio Paestum aveva organizzato una gara di solidarietà per sostenere la famiglia nell’organizzazione delle spese per i funerali della ventunenne Snezhanka Goranova, venuta a mancare venerdì scorso in un tragico incidente stradale avvenuto a pochi chilometri da Caserta, sull’autostrada A1 Milano – Napoli.

Il legame con Capaccio

La giovane donna viveva a Scafati, ma aveva un legame molto forte con Capaccio, comune in cui la mamma lavora da tanti anni. La ragazza si trovava sul sedile passeggero, accanto al suo fidanzato che guidava l’auto quando la vettura sulla quale viaggiavano si è girata in seguito ad un tamponamento ed è stata travolta, subito dopo, da un’auto che sopraggiungeva.

Il cordoglio

La ventunenne è sbalzata fuori dal veicolo a causa dell’urto violento e per lei non c’è stato nulla da fare in quanto è morta sul colpo. La camera ardente sarà allestita a partire dalle ore 9:00 di domani, 15 gennaio, presso la Sala del Commiato Cesarano, nel comune di Scafati, in via Passanti t.sa S. Maria delle Grazie.

Il funerale

Giovedì 16 gennaio, alle ore 14,30, dall’abitazione della giovane, sita a Scafati, in via Terze, partirà il corteo funebre che raggiungerà la Parrocchia di San Pietro Apostolo. Snezhanka, studentessa modello di origini bulgare, lascia la mamma Goranka, detta Dora, il padre Sergey e due comunità, quella di Capaccio Paestum e quella di Scafati, sconvolte dal dolore.