Incidente mortale sulla A1: muore 21enne originaria di Capaccio Paestum

Sono sconvolte le comunità di Capaccio Paestum e di Scafati, per la morte di Snezhanka Goranova avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì scorso sull’ A1 Milano – Napoli, a pochi chilometri da Caserta.

La dinamica

La giovane si trovava sul sedile passeggero, accanto al suo fidanzato che guidava l’auto. La vettura sulla quale viaggiavano si sarebbe girata in seguito ad un tamponamento e sarebbe stata travolta, subito dopo, da un’auto che sopraggiungeva.

La ventunenne è sbalzata fuori dal veicolo a causa dell’urto violento e per lei non c’è stato nulla da fare in quanto sarebbe morta sul colpo. Ferite anche altre tre persone residenti nell’agro nocerino – sarnese e nel napoletano.

La comunità capaccese avvia una raccolta fondi per le spese funebri

La 21enne, studentessa modello e benvoluta da tutti, aveva origini bulgare, ma la madre è molto conosciuta e stimata anche a Capaccio Paestum, luogo in cui lavora, tanto che la comunità capaccese ha avviato una raccolta fondi per aiutare la donna a sostenere le spese per i funerali di Snezhanga, strappata alla vita troppo presto.