Capaccio Paestum, pronta ad accogliere profughi di guerra

Il Comune di Capaccio Paestum, guidato dal sindaco Franco Alfieri, già inserito nella rete SAI, è pronto ad accogliere cittadini prevalentemente ucraini (in particolare donne e bambini) in ingresso sul territorio nazionale in fuga dal conflitto in atto o di altre nazionalità extracomunitarie.

Comune pubblica avviso pubblico

L’Amministrazione Comunale ha così pubblicato un avviso pubblico volto ad individuare immobili, quali civili abitazioni utili ad ospitare attività di natura sociale e/ per ospitare cittadini provenienti da Paesi extra – comunitari, in fuga dal conflitto Russo / Ucraino e/o perseguitati nei propri Paesi di origine.

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori e i singoli cittadini ( persone fisiche o società titolari di immobili, Hotel, bed & breakfast, agriturismi, case coloniche, appartamenti, ecc. ) ed operatori non profit ( Enti del terzo settore, religiosi, Cooperative, Associazioni, ecc. ).

Come partecipare

La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato all’ avviso in questione dovrà essere sottoscritta dalla persona fisica o dal legale rappresentante o procuratore speciale (in tal caso deve essere allegata la relativa procura) ed essere corredata da copia fotostatica del documento di identità del soggetto dichiarante, in corso di validità.

La stessa dovrà pervenire al Comune esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it.