Capaccio Paestum: presidi permanenti per cercare Rosa Sabato, l’84enne scomparsa da giorni

Sono ancora senza esito le ricerche di Rosa Sabato, 84 anni, scomparsa mercoledì scorso da via Del Feudo, a Capaccio Paestum. Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta, ma della donna al momento non è stata trovata alcuna traccia.

L’appello dei Vigili del Fuoco e l’abbigliamento al momento della scomparsa

Nelle ultime ore i Vigili del Fuoco hanno chiesto alla Polizia Municipale di diramare la fotografia della donna, nella speranza che qualcuno possa riconoscerla e fornire elementi utili alle ricerche. Al momento dell’allontanamento, la signora Rosa indossava leggings neri e una felpa.

Presidio fisso e ricerche con droni, elicotteri e cani molecolari

Il presidio dei Vigili del Fuoco sul posto resta attivo 24 ore su 24 per non interrompere le ricerche e intercettare ogni elemento utile per il ritrovamento della donna mentre proseguono le attività di ricerca sul territorio, condotte con il coinvolgimento delle forze dell’ordine e delle squadre specializzate. Sono stati effettuati anche controlli approfonditi dell’area con l’ausilio di elicotteri dei carabinieri, dei droni e dei cani molecolari, senza però riuscire, finora, ad individuare la donna.

L’attesa della comunità e l’invito a segnalare

È venerdì e, a distanza di giorni dal suo allontanamento, cresce l’apprensione. C’è un intero territorio in apprensione che resta con il fiato sospeso, nella speranza che possa arrivare al più presto una segnalazione utile a riportare Rosa a casa. Chiunque abbia informazioni o abbia notato la donna, come segnalato dalle Forze dell’Ordine, è invitato a segnalarlo immediatamente alle autorità competente.