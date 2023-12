Capaccio Paestum: ok alla realizzazione di una nuova rotatoria sulla SS18

Un milione di euro. Tanto costerà la realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra via Spinazzo e la SS18.

I lavori

Il comune di Capaccio Paestum, guidato dal sindaco Franco Alfieri, ha riapprovato lo studio di fattibilità tecnico-economico relativo a ad un’opera di grande importanza. In quel tratto di SS18, nei pressi dello svincolo Spinazzo, spesso sono stati registrati incidenti, talvolta con gravi conseguenze.

Ecco perché si era ipotizzata la realizzazione di una rotatoria. Il primo progetto risale al settembre 2022. Ora il Comune capaccese ha riapprovato il progetto aggiornando i prezzi. L’Ente aveva infatti ottenuto il via libera dell’Anas che un anno fa ha comunicato che la proposta era «compatibile con la situazione in essere», prescrivendo alcune modifiche da apportare al progetto. Una volta recepite lo studio di fattibilità ha ottenuto il nuovo via libera da parte dell’esecutivo di Capaccio Paestum.

L’obiettivo

L’opera, quindi, ha l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza alla viabilità in zona. L’intervento è finanziato con un mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti. Spetterà ora agli uffici procedere nell’iter, a cominciare dall’avvio degli espropri per pubblica utilità di alcuni terreni di proprietà privata.