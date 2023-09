Capaccio Paestum, nuova vita per il campo sportivo di Gromola

Iniziata la procedura di gara per l’adeguamento e la riqualificazione del campo sportivo di località Gromola, a Capaccio Paestum. Questo importante intervento prevede una spesa di circa 169mila euro ed è stato promosso dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di offrire ai cittadini una risposta tangibile in termini di politica sportiva e di dotazione di strutture sportive.

Uno Spazio per il Benessere e l’Attività Fisica Accessibile a Tutti

La riqualificazione del campo sportivo mira a promuovere e valorizzare il cosiddetto sport “accessibile a tutti”, partendo dalla dotazione infrastrutturale fino ai progetti di collaborazione con le scuole. Si vuole così creare un importante stile di vita che non sia “di rottura” o di “discontinuità” rispetto allo sport e al tempo libero, ma che sia necessario per il mantenimento e il perfezionamento dello stato di salute.

Inoltre, si intende fornire uno spazio extrascolastico dove i giovani possano ritrovarsi, socializzare, mantenere la salute e imparare importanti valori.

Un’Area di 11.000 Metri Quadri in Trasformazione

L’area oggetto dell’intervento copre circa 11.000 metri quadri, offrendo ampio spazio per la realizzazione di quest’ambizioso progetto di riqualificazione. In particolare esso prevede l’adeguamento dell’impianto sportivo per il gioco del calcio a 11 su terra battuta.

Interventi Chiave per la Riqualificazione

Tra gli interventi chiave previsti nel progetto, vi è la ristrutturazione del blocco spogliatoi, l’impermeabilizzazione della copertura degli spogliatoi, la sostituzione di infissi e porte di accesso, e la pulizia e riconfigurazione delle pendenze del campo in terra battuta. Inoltre, sono previsti interventi di miglioramento per gli spogliatoi, il locale tecnico, i servizi igienici per disabili e l’infermeria.

Il progetto si prefigge di adeguare i servizi di supporto per atleti ed addetti alle norme stabilite dal Coni e alle norme per l’accessibilità delle persone con disabilità. In questo modo, il campo sportivo di località Gromola diventerà uno spazio moderno e inclusivo.