Calcio femminile: secondo successo per l’Herajon, cade la Gelbison

Si è tornati in campo nel passato week-end sui campi e sui parquet di calcio femminile. Tra le le cilentane di scena nella Serie C del futsal l’Herajon e la Gelbison.

Calcio femminile: secondo successo per l’Herajon

Una vittoria ed una sconfitta per le cilentane nel girone B di Serie C dove la Gelbison cede 2-0 alla Meridiana Sport e Svago mentre l’Herajon, secondo sorriso stagionale, batte 2-1, con reti delle sorelle Marino, l’Alba Nolana.

Serie A2: vince la Salernitana, sconfitta per il Sarno

Nel futsal nel nono turno della Serie A2 di calcio a 5 passo falso in trasferta per il Futsal Sarno che non va oltre al 5-2 con il Monteprandone rimanendo cosi fermo a 3 punti. Le padroni di casa dopo dieci minuti si ritrovano sopra di tre goal con Forino e Zoppo a riaccendere la fiammella per le sarrastre prime del nuovo allungo delle locali.

Vittoria, la seconda, per la Salernitana Femminile 1970 che batte per 9-5 il Chieti.

Nella sagra del gol partecipano per le ragazze di Lanteri D’Errico e D’Angelo con una doppietta a testa con centri, poi, per Cipoletta, Lisanti, Giugliano, Gonzalez e Di Martino.

Ottima partenza per le granata che conducono il match dalle prime battute per finire il primo tempo sul 4-2. Nella ripresa arriva il quinto gol prima della rimonta abruzzese che vede le neroverdi giungere fino al 5-5 a metà frazione. Nel finale però il cuore delle salernitane porta l’intera posta in palio con i punti in classifica che diventano ora 9.

Nel calcio ad 11 in campo la Coppa Italia

Giornata di sosta per il campionato di Serie C di calcio femminile che lascia spazio per un week-end alla Coppa Italia.

La Salernitana, al Volpe, cede 1-3 alle napoletane dell’Indipendent, nel gruppo che vede riposare la Vis Mediterranea Soccer.

Le granata riabbracciano, con il mercato appena aperto, Adriana Mercede e Giorgia Fusco, punta e portiere titolari del trionfale campionato che ha condotto la squadra di mister Turco in terza serie.

Una gara ben giocata da ambo i lati vede nel primo tempo predominare l’equilibrio. Nel recupero della prima frazione però le padrone di casa trovano la rete del vantaggio con Abate che batte l’incolpevole Ventresino e fa 1-0.

Nella ripresa però le ospiti pareggiano al 7′ con Tagliaferri per mettere la freccia poco dopo il quarto d’ora con Galluccio. Il definitivo 1-3 arriva alla mezzora con Esposito che chiude i giochi.

Eccellenza: successo per la Pegaso

Nel torneo di Eccellenza regionale settimo successo in sette gare per la Pegaso, prima della classe. La squadra di Michael Dorini batte 3-0 anche il Virtus Volla al “Nuova Primavera” di Bellizzi.

Cede il passo, invece, la Nocerina Women che, al “San Pietro” di Cava de’ Tirreni perde 2-4 con il Montemiletto con reti vane di Armenante e Manzo.