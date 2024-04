Capaccio Paestum, martedì 23 aprile giornata di microchippatura gratuita dei cani

Nel Comune di Capaccio Paestum martedì 23 aprile ci sarà una giornata dedicata alla microchippatura gratuita per gli amici a 4 zampe.

L’evento, che si svolgerà in Piazza Santini a Capaccio Scalo dalle ore 15:30 alle 18:30, è organizzato dall’Associazione gli Amici di Lucky e da NOETAA in collaborazione con ASL Salerno – Area Veterinaria n.69 ed il Comune di Capaccio Paestum.

L’importanza del microchip per i cani

Il microchip per cane è obbligatorio, non rappresenta dunque un optional per i proprietari dei cani, bensì un obbligo di legge passabile di sanzioni.

È un piccolo dispositivo elettronico, di forma cilindrica di circa 8/10 millimetri di lunghezza e 1/2 millimetri di diametro, rivestito in materiale biocompatibile, che viene introdotto sottocute esclusivamente da un medico veterinario.

Altre informazioni utile

Per poter partecipare è necessario che il proprietario dell’animale sia maggiorenne e sia in possesso di un documento di identità e codice fiscale.

Per maggiori informazioni contattare l’associazione attraverso il numero +39 3396711721 Serena.