Capaccio Paestum: intervista alla Comandante della Polizia Municipale, Sofia Strafella | VIDEO

Sono tante le attività svolte dalla Polizia Municipale di Capaccio Paestum guidata dalla Comandante, Sofia Strafella. Gli agenti sono attivi per far sì che le regole vengano sempre rispettate e si stanno anche riorganizzando in vista dell’estate per garantire controlli capillari nelle zone nevralgiche della Città dei Templi come la lungomare e i luoghi della movida.

Le attività della polizia municipale

Diverse le sanzioni emesse, a causa della violazione delle norme, nell’ultimo anno, un anno che ha visto il comando della Polizia Municipale capaccese impegnato su tanti fronti: sull’emergenza furti, sui tanti incidenti che si sono, purtroppo, verificati sul territorio, specie sulla SS 18, sulle attività formative e sui controlli della regolarità dei veicoli su strada.

Di recente, inoltre, il Comando ha emesso una denuncia nei confronti di due persone che avevano offeso, sui social network, in maniera grave e sistematica gli agenti in servizio presso i parcheggi della lungomare. Un’attività di contrasto all’illegalità continua, dunque, e che si svolge su un’area vastissima: gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum prestano servizio anche presso il Comune di Albanella, coprendone l’intero territorio, in virtù di una convenzione stilata con l’ente. A fare il punto, ai microfoni di InfoCilento, la comandante Strafella.