Capaccio Paestum, incidente sulla SS 18. Grave 82enne

Paura questa mattina a Capaccio Paestum, in località Cafasso, poco prima delle 8:00, quando due veicoli e un trattore si sono scontrati per cause ancora da accertare.

Tre le persone ferite, tutte e tre alla guida dei rispettivi mezzi di trasporto.

I conducenti sono stati trasportati dalle ambulanze della Croce Rossa di Capaccio Paestum e di Agropoli presso gli ospedali di Eboli e Battipaglia.

L’intervento dei soccorritori

Per estrarre i feriti dalle automobili, un’Audi A4 Station Wagon e una Peugeot 208 e procedere alla rimozione dei veicoli dalla carreggiata è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli.

Sembrano serie le condizioni di C.C. un uomo di 82 anni, residente in provincia di Torino.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della radiomobile del Comando di Agropoli in servizio e gli agenti della Polizia Municipale.