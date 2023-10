Paura ad Agropoli, incendio in una cucina: tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco

Momenti di paura questa mattina in località Madonna del Carmine ad Agropoli. Un incendio divampato nella cucina di una abitazione di via Vigna Grande. I proprietari hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli.

I soccorsi

Tempestivo l’intervento dei caschi rossi coordinati dal Capo Squadra Elio Vicinanza che ha permesso di spegnere le fiamme e garantire le operazioni di messa in sicurezza del locale.

Sul posto anche il personale del 118 per soccorrere due persone che però sono state assistite sul posto e non hanno avuto necessità della trasferimento in ospedale. Per loro soltanto tanta paura.

Da accertare le cause che hanno determinato il rogo. Notevoli i danni all’interno della cucina.