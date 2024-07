Capaccio Paestum, inaugurato l’impianto di illuminazione del secondo tratto di lungomare

Si è tenuta ieri sera, nei pressi del lido Molo Sirena, l’inaugurazione dell’impianto di illuminazione della seconda parte del lungomare di Capaccio Paestum. Con l’accensione dei nuovi corpi illuminanti, si consegnano a cittadini e turisti circa tre chilometri di lungomare ormai pienamente fruibili.

Alla riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della fascia litoranea del primo tratto di lungomare, lungo 1.100 metri, è seguita la realizzazione di ulteriori due tratti di passeggiata della lunghezza di oltre 1 chilometro e 830 metri. Gli interventi hanno consentito il recupero ambientale e paesaggistico della strada che costeggia i lidi con l’eliminazione delle aree di parcheggio lungo le formazioni stradali sugli arenili del fronte mare e con la creazione di aree di accesso alle spiagge libere e di collegamento con gli stabilimenti attraverso la realizzazione di pedane in legno. Da ieri sera, tutti e tre i chilometri di passeggiata sono illuminati.

«Con l’illuminazione anche del secondo tratto del lungomare – afferma il sindaco Franco Alfieri – restituiamo completamente dignità e sicurezza a un’area per anni abbandonata al degrado e offriamo ai cittadini e ai tanti turisti che scelgono la nostra fascia litoranea per i loro bagni estivi di poterne godere anche per una tranquilla passeggiata serale. La riqualificazione della fascia costiera di Capaccio Paestum non finisce qui. È già in corso la conferenza di servizi per la riqualificazione ambientale del tratto Torre-Linora. Altri due chilometri di lungomare si aggiungeranno ai tre già pronti, portando così a cinque chilometri un’opera pubblica che ha cambiato le sorti del nostro Comune».