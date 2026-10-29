Capaccio Paestum: inaugurata la XVIII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

Si è aperta questa mattina, presso la Basilica Paleocristiana di Paestum, la 28ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA), con una conferenza inaugurale a cui hanno preso parte numerosi studenti del territorio. Un momento di confronto che ha messo al centro le nuove generazioni, il valore della cultura e il ruolo del patrimonio archeologico come strumento di dialogo tra i popoli.

Pace e dialogo al centro del confronto con i giovani

Nel corso della sessione di apertura, la parola “pace” è stata scelta come filo conduttore dell’intero incontro. Tra le autorità intervenute, il Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Monsignor Vincenzo Calvosa, ha rivolto il suo saluto ai giovani presenti.

All’evento hanno partecipato il Vicario della Prefettura di Salerno, in rappresentanza del Prefetto Francesco Esposito; il Commissario Straordinario del Comune di Capaccio Paestum; la Direttrice dei Parchi Archeologici di Paestum e Velia, Tiziana D’Angelo; il Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Parente; il Vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Salerno, Giuseppe Gallo; la Soprintendente per le province di Salerno e Avellino, Anna Onesti, e il Presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello, Alfonso Andria. A dare il benvenuto ai partecipanti è stato il Direttore della BMTA, Ugo Picarelli.

La popolazione scolastica è stata accompagnata dai rispettivi docenti e dirigenti: il preside Francesco Cerrone per l’IIS “IPSAR Piranesi” di Capaccio Paestum, la preside Grazia Di Ruocco per l’IC Capaccio Capoluogo e il dirigente Vincenzo Fauceglia per l’IC Capaccio Paestum.

Il taglio del nastro all’Ex Tabacchificio “Next”

Al termine della conferenza, la manifestazione si è spostata presso l’Ex Tabacchificio “Next” per il tradizionale taglio del nastro, avvenuto alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, oltre a numerosi sindaci del comprensorio.

La BMTA si conferma un appuntamento di respiro internazionale, capace di riunire a Paestum le bellezze archeologiche e culturali d’Italia e testimonianze da tutto il mondo.

L’archeologia come ponte per il futuro

Gli studenti si sono resi parte attiva di un percorso che lega la conoscenza del passato alla costruzione del futuro. In questo contesto, l’archeologia si attesta non solo come memoria storica, ma come occasione di incontro e conoscenza reciproca, riaffermando la cultura come ponte tra i popoli e la pace come responsabilità collettiva da condividere a partire dalle nuove generazioni.