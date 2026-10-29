Attualità

Capaccio Paestum: inaugurata la XVIII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

Al via la 28ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico tra la Basilica Paleocristiana e il Next di Paestum. Presenti autorità e centinaia di studenti

Di:
Alessandra Pazzanese
Capaccio Paestum: inaugurata la XVIII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

Si è aperta questa mattina, presso la Basilica Paleocristiana di Paestum, la 28ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA), con una conferenza inaugurale a cui hanno preso parte numerosi studenti del territorio. Un momento di confronto che ha messo al centro le nuove generazioni, il valore della cultura e il ruolo del patrimonio archeologico come strumento di dialogo tra i popoli.

Pace e dialogo al centro del confronto con i giovani

Nel corso della sessione di apertura, la parola “pace” è stata scelta come filo conduttore dell’intero incontro. Tra le autorità intervenute, il Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Monsignor Vincenzo Calvosa, ha rivolto il suo saluto ai giovani presenti.

Leggi anche:

Agropoli, travolse e uccise giovane ciclista sulla SS18: rinviato a giudizio 77enne
Agropoli, la maledizione dello stadio Guariglia: i delfini di nuovo in esilio a Capaccio
Cilento, stipendi ritardati nella raccolta rifiuti: la FIADEL minaccia lo sciopero

All’evento hanno partecipato il Vicario della Prefettura di Salerno, in rappresentanza del Prefetto Francesco Esposito; il Commissario Straordinario del Comune di Capaccio Paestum; la Direttrice dei Parchi Archeologici di Paestum e Velia, Tiziana D’Angelo; il Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Parente; il Vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Salerno, Giuseppe Gallo; la Soprintendente per le province di Salerno e Avellino, Anna Onesti, e il Presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello, Alfonso Andria. A dare il benvenuto ai partecipanti è stato il Direttore della BMTA, Ugo Picarelli.

La popolazione scolastica è stata accompagnata dai rispettivi docenti e dirigenti: il preside Francesco Cerrone per l’IIS “IPSAR Piranesi” di Capaccio Paestum, la preside Grazia Di Ruocco per l’IC Capaccio Capoluogo e il dirigente Vincenzo Fauceglia per l’IC Capaccio Paestum.

Il taglio del nastro all’Ex Tabacchificio “Next”

Al termine della conferenza, la manifestazione si è spostata presso l’Ex Tabacchificio “Next” per il tradizionale taglio del nastro, avvenuto alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, oltre a numerosi sindaci del comprensorio.

La BMTA si conferma un appuntamento di respiro internazionale, capace di riunire a Paestum le bellezze archeologiche e culturali d’Italia e testimonianze da tutto il mondo.

L’archeologia come ponte per il futuro

Gli studenti si sono resi parte attiva di un percorso che lega la conoscenza del passato alla costruzione del futuro. In questo contesto, l’archeologia si attesta non solo come memoria storica, ma come occasione di incontro e conoscenza reciproca, riaffermando la cultura come ponte tra i popoli e la pace come responsabilità collettiva da condividere a partire dalle nuove generazioni.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.