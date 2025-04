Capaccio Paestum, inaugura il comitato elettorale della candidata sindaco Simona Corradino: “Il cambiamento inizia da qui”

Prende il via ufficialmente il cammino della candidata alla carica di sindaco di Capaccio Paestum Simona Corradino. Sabato 19 aprile, alle ore 18.00, si terrà l’inaugurazione del comitato elettorale di Via Magna Graecia 160.

Le dichiarazioni

“Sarà un momento per incontrarci – dice la candidata – per confrontarci, per vederci, per sentire cosa ha da dire il popolo di Capaccio Paestum. Ci troviamo ad affrontare una competizione elettorale straordinaria, non essendo arrivata per scadenza di mandato ma per una serie di situazione che tutti ben conosciamo. Ora, però, il tempo delle recriminazioni è finito, ed è arrivata l’ora di guardare avanti, ad un domani diverso per Capaccio Paestum”.

“In questi giorni c’è stato un lavoro alacre per la formazione della squadra. Donne e uomini, giovani e meno giovani, esperienza e novità – aggiunge – tutti con l’obiettivo del cambiamento”.

La candidata punta poi il focus sul comitato elettorale che sarà inaugurato sabato: “È più che un comitato – le sue parole – è uno spazio di incontro e di confronto.

Un luogo pronto ad accogliere i cittadini

Sarà un luogo sempre aperto e pronto ad accogliere i cittadini. Un angolo sarà dedicato proprio a loro – spiega – ci sarà la possibilità, in modo anonimo, di esprimere un parere, di dare un consiglio, di esporre un problema”. Appuntamento, dunque, a sabato 19 alle ore 18.00. “Il cambiamento – chiosa Simona Corradino – inizia da qui!”