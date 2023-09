Capaccio Paestum, Franco Alfieri annuncia: “Ad ottobre 2024 la Città avrà il suo teatro”

Procedono spediti i lavori di fondazione per la costruzione del cineteatro comunale di piazza Santini a Capaccio Scalo. “Siamo un po’ in ritardo dichiara ai nostri microfoni il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, ma la burocrazia non aiuta”.

Il nuovo edificio sorgerà al posto dell’ex cinema Myriam, ormai demolito. L’intervento è del valore di circa 3 milioni e 500 mila euro. Il nuovo edificio nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di realizzare, nel cuore di piazza Santini, una struttura polivalente, dal prevalente interesse pubblico, con una sala polifunzionale da adibire a cinema, teatro e sala conferenze.