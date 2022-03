Capaccio ex cinema Myriam: Comune destina parte delle somme dei mutui

CAPACCIO PAESTUM. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha deciso di utilizzare diversamente, parte della somma contratta da Cassa Depositi e Prestiti, a favore dei lavori finalizzati alla realizzazione di un cinema teatro Comunale; in quello che fu “Cinema Myriam”.

Ecco nello specifico l’impiego delle somme per la realizzazione del cinema

Nello specifico, l’Ente intende destinare € 1.142.447,56, per il finanziamento dell’opera pubblica; che prevede la realizzazione, sul territorio comunale, di un cinema teatro per un importo complessivo di € 3.550.000,00, in particolare, concesso un mutuo di € 2.497.000,00.

Le somme derivanti dai due mutui, andranno a coprire l’intero importo dell’opera pubblica, approvata con Delibera di Giunta nell’agosto del 2021.

L’idea progettuale prevede la realizzazione di un nuovo edificio in luogo dell’originario cinema oggi demolito. Il nuovo edificio nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di realizzare, in Piazza Santini; una struttura polivalente, con una sala da adibire a cinema, teatro, sala conferenze.

Il commento

“Una Comunità così popolosa come la nostra e una Città che sta puntando molto sulla cultura e la sua diffusione come Capaccio Paestum non potevano più fare a meno di un cineteatro; afferma così il primo cittadino, Franco Alfieri.

L’importanza dell’opera che andremo a realizzare è infatti da valutare in termini culturali e sociali oltre che urbanistici e architettonici. A tal proposito voglio anche ricordare che la stessa Soprintendenza; nel confermare la validità del nostro progetto per il cineteatro Myriam, ha evidenziato che va a migliorare il contesto urbano di piazza Santini anche sotto il profilo paesaggistico. Insomma, un altro importante traguardo sta per essere tagliato grazie al coraggioso lavoro della nostra amministrazione“.