Capaccio Paestum, Domenico Vecchio aderisce a “Noi Moderati”

Noi Moderati ha annunciato l’adesione al partito dell’avvocato Domenico Vecchio di Capaccio Paestum. Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente provinciale Teresa Basile nonché Commissaria cittadina di Capaccio Paestum e Luigi Cerruti di Noi Moderati. È lui a commentare l’ingresso di Vecchio precisando che è «il giusto profilo umano e professionale per coadiuvare l’ azione politica a Capaccio Paestum, è persona pacata e molto preparata, sono caratteristiche fondamentali soprattutto in questo momento, in cui il nostro deputato Bicchielli ha assunto impegni delicati, con l’ aggiunta della sua presenza in Commissione antimafia».

Il commento

La dirigente provinciale e commissario cittadino di Noi Moderati Teresa Basile, si dice molto soddisfatta dell’ingresso dell’avvocato Domenico Vecchio all’interno del coordinamento cittadino di Capaccio Paestum, uomo di grande spessore umano e politico, «il suo curriculum dimostra le grandi competenze di Mimmo e sono certa che mi saprà dare un forte sostegno per affrontare le problematiche comunali e anche in vista delle prossime amministrative sarà prezioso il suo aiuto , avendo già amministrato un comune così complesso, è una forte garanzia e lustro per il partito e non solo a livello comunale, auguro a Mimmo un buon lavoro di squadra con i nostri dirigenti, tesserati e simpatizzanti».

Chi è Domenico Vecchio

Domenico Vecchio è nato a Capaccio e qui, dopo la formazione romana, ha radicato da sempre la sua vita familiare, sociale e politica. Compiuti gli studi classici presso il liceo ginnasio “Dante Alighieri” di Agropoli, e, successivamente, gli studi in diritto presso la facoltà di Giurisprudenza di Salerno, ha perfezionato la propria formazione umanistica e giuridica con lo studio della Teologia e dell’antropologia, conseguendo magna cum laude il Magistero in Scienze del Matrimonio e della Famiglia presso l’Istituto Pontificio “Giovanni Paolo II” della Pontificia Università Lateranense in Roma, ove ha difeso una tesi sperimentale in Teologia Biblica del matrimonio dal titolo “Divortium Vetere Testamento secundum Angelo Tosato”, per la quale ha avuto il privilegio che fosse valorizzata con l’inserimento nella biblioteca dell’Istituto pontificio al servizio delle successive generazioni di studenti dell’Ateneo.

E’ avvocato del foro di Salerno, abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte di Cassazione e le altre Giurisdizioni superiori, specializzato in Diritto di Famiglia con conseguimento del master in diritto di famiglia e del master in mediazione familiare.

Esercita la professione di avvocato penalista e matrimonialista, e, avendo appreso la conoscenza del Metodo Sistemico Relazionale, esercita la professione di mediatore familiare ed elabora i programmi per i piani genitoriali. Collabora con il Tribunale per i Minorenni di Salerno come avvocato del minore ed esperto di consuling di coppia.

Dal 2002 al 2013 è stato Direttore dell’Ufficio Famiglia per la Diocesi di Vallo della Lucania. E’ stato assistente di cattedra per l’insegnamento della pastorale familiare presso l’Istituto di scienze religiose in Vallo della Lucania dell’Università Teologia dell’Italia Meridionale, nonchè relatore in numerosi convegni in ambito ecclesiastico su mandato dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale Familiare presso la Conferenza Episcopale Italiana. Ha fondato l’Associazione Onlus denominata “La Bottega dell’Orefice”, che si occupa di preparazione dei nubendi, accompagnamento delle giovani coppie, scuola per genitori, aiuto e sostegno alle coppie in crisi d’identità coniugale.

L’attività politica

E’ stato consigliere comunale per la città di Capaccio Paestum al fianco del compianto sindaco Francesco Palumbo, del quale è stato amico fidato e personale consigliere nelle scelte più drammatiche della sua vita politica e privata.

Circa quattro anni fa ha aderito al movimento “Cambiamo”, che ora ha assunto la nuova denominazione di “Noi Moderati”, fondato da Giovanni Toti, attuale governatore della regione Liguria, divenendo nell’area del centro destra uno dei quattro partiti della maggioranza di Governo.